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أخبار العالم

جورجيا عن تقدم ترامب بالولاية: هناك 50 ألف بطاقة اقتراع لم تفرز بعد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:22 م
بطاقات الاقتراع في
بطاقات الاقتراع في انتخابات امريكا
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شيماء مصطفى
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية في ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الخميس، أنه لم يتم فرز 50 ألف صوت على الأقل حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، اليوم، الخميس، بأن فرز الأصوات في ولاية جورجيا اقترب من نهايته، مع تقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وأشارت وسائل الإعلام المختلفة إلى تقدم بايدن في ولاية نيفادا، بينما يتقدم ترامب في جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا.

وتعد ولاية جورجيا واحدة من ست ولايات لم تحسم الفائز بها، مع ألاسكا وأريزونا ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا.

وقبل قليل، أعلن مركز إديسون للأبحاث أن ترامب حصل على 49.6% من أصوات جورجيا مقابل 49.1 لبايدن، وذلك بعد فرز 95% من الأصوات.

كما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى تقارب الفارق بين بايدن وترامب في أريزونا إلى نحو 68 ألف صوت.

وكانت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت في وقت سابق، رفع دعوى قضائية في ولاية جورجيا؛ لوقف فرز الأصوات الانتخابية. 

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