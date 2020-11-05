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محافظات

أكياس دم منتهية الصلاحية| إحالة الفريق الطبي بمستشفى حوش عيسى للتحقيق

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى


أجري الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولة تفقدية بمستشفى حوش عيسى المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية.


وتفقد معظم أقسام المستشفى، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل، والمرور على وحدة عناية الأطفال التي تم استحداثها وتطويرها حديثًا والتوسع فيها.


وقام وكيل الوزارة بإعطاء بعض الملاحظات لفريق العمل، والمرور على وحدة العناية المركزة العامة، للتأكد من حسن سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة، وتم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


قرر وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إحالة فريق عمل بنك الدم بمستشفى حوش عيسى المركزي، إلي التحقيق بسبب وجود أكياس دم منتهية الصلاحية، كما قرر صرف مكافأة لفريق عمل قسم العظام والتخدير والجودة تقديرا لهم على انتظام سير العمل بهذه الأقسام بالمستشفى.


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