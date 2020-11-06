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تكنولوجيا

موتورولا تطلق هاتفي Moto G9 Power و Moto G 5G.. تعرف على السعر والمواصفات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
موتورولا تطلق هاتفي
موتورولا تطلق هاتفي Moto G9 Power و Moto G 5G
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن أحدث هواتفها الذكية لعام 2020، وهم Moto G9 Power و Moto G 5G، حيث يأتي الإصدار الأول ببطارية ضخمة بسعة 6.000 مللى أمبير في الساعة، في حين أن الإصدار الثاني يعد أرخص هواتف الجيل الخامس 5G للعلامة التجارية في أوروبا بسعر 300 يورو.

مواصفات G9 Power

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Moto G9 Power، مزودًا بشاشة من نوع LCD، عالية الدقة بقياس 6.8 بوصة، بالإضافة إلى نوتش عى شكل ثقب مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.


ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف Moto G9 Power، على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومساعد عمق 2 ميجابكسل، إلى جانب ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

moto g9 power in Electic Violet and Metallic Sage

ويعمل هاتف Moto G9 power، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 662، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتم تشغيل هاتف Moto G9 power، بواسطة نظام لتشغيل أندرويد 10، م واجهة المستخدم من موتورولا My UX، ويتم شحن بطارية الهاتف التي تأتي بسعة 6.000 مللى أمبير في الساعة، بشاحن سريع بقدرة 20 واط، عن طريق منفذ  USB-C.

moto g9 power in Electic Violet and Metallic Sage

ويتوفر هاتف Moto G9 Power في لونين هم الأزق والرمادي، وسكون متاح للبيع في الأسواق الأوروبية بسعر 200 يورو (أي ما يعادل 3,709 جنيها مصريا)، وسيصل إلى المزيد من الأسواق في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا في الأسابيع المقبلة.

مواصفات هاتف Moto G 5G

يأتي هاتف Moto G 5G،  بشاشة بحجم 6.7 بوصة، ويقدم دعما لشبكات الجل الخامس 5G، بفضل معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع  Snapdragon 750G.

ويقدم هاتف Moto G 5g، كامير خلية ثلاثي، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، مع عدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Moto G 5g، على بطاية بقوة 5.000 مللى أمبير في الساعة، تشحن بقدرة 20واط عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم My UX، المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويتوفر هاتف Moto G 5g، في لونين هم الفضي والرمادي، وسيتوفر بسعر 300  يورو أي ما  يعادل 5564 جنيها مصريا.
moto g 5g in Frosted Silver and Volcanic Grey
moto g 5g in Frosted Silver and Volcanic Grey

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