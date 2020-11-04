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تكنولوجيا

صور مسربة تكشف مواصفات هاتف موتورولا القادم Moto G10

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:02 م
هاتف Moto G9
هاتف Moto G9
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شيماء عبد المنعم
طرحت شركة موتورولا Motorola هاتفها الذكي Moto G9 Play، للبيع، والذي تم بيعه خلال الشهريين الماضيين في الهند تحت اسم Moto G9، والآن تعمل الشركة الأمريكية على تطوير إصدارا جديدا من المحتمل أن يسمى Moto G10 أو Moto G10 Play.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، رصدت صور مسربة لهاتف موتورولا القادم عبر الإنترنت والتي أظهرت تغييرات رئيسية تمييز الجهاز الجديد عن سابقه Moto G9، من بينها مكان الكاميرا الأمامية وفلاش LED، وموضع ماسح بصمات الأصابع.


More Moto XT-2117 renders

وسيأتي هاتف Moto G10، الذي تبلغ أبعاده 165.3 x 75.4 x 9.5 مللميتر، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، ومن نوع LCD، وبدلا من نوتش على شكل قطرة ماء مثل الإصدار السابق، يجلب الهاتف الجديدكاميرا التصوير السيلفي داخل ثقب أعلى يسار الشاشة. 
More Moto XT-2117 renders

وأظهرت الصور المسربة، إعدادت الكاميرا الخلفية لهاتف Moto G10، والتي ستأتي ضمن إعداد مربع الشكل على ظهر الجهاز، وتشير التسريبات إى أن هاتف موتورولا القادم سيحتوي على بطارية بقدرة 4.850 مللي أمبير في الساعة.

Moto XT-2117 renders

الجدير بالذكر أن الإصدار السابق Moto G9 Play ، يتوفر للبيع في الهند مقابل سعر حوالى 160 جنيه إسترلينى أى ما يعادل حوالى 3440 جنيه مصرى، ويحتوي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 20 واط، يتم شحنها عبر منفذ  USB-C.

وبالنسبة لباقي المواصفات يأتي هاتف Moto G9 Play، بثلاث كاميرات خلفية الأساسية بمستشعر دقة 48 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة macro بدقة 2 ميجا بيكسل، والثالثة بمستشعر للعمق وبدقة 2 ميجا بيكسل أيضا، أما كاميرا السيلفى فتأتى بدقة 8 ميجا بيكسل.  

ويعمل هاتف Moto G9 Play، بمعالج من نوع كوالكوم Snapdragon 662 بمساحة داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسعة من خلال بطاقة microSD، و ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع شاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع  IPS LCD ، وبجودة +HD، بالإضافة غلى مستشعر للبصمة مثبت على ظهر الهاتف.

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