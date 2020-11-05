AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الأم السند.. "محروسة" سائقة تروسيكل بكرسي متحرك

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:54 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود- عمر خالد
فى عالم استثنائى تعيش محروسة سالم حياة مختلفة مع صغارها، تتخللها الصعاب والتحديات، لكن الأمور تسير على أكمل وجه فى النهاية، للوهلة الأولى تبدو الصورة محزنة للبعض، ويتساءلون: كيف تقوم على شئون أطفالها وتهتم بهم طوال الوقت؟ لكن من قريب تزداد الصورة جمالا وتعرف المعني الحقيقي للمرأة المصرية.


تروي محروسة سالم قصتها لـ صدى البلد قائلة: أصبت بشلل أطفال في رجليّ الاتنين، اتربيت في قرية ريفية  رافضين البنت المعاقة، إلا أمي الله يرحمها كانت دايما سندي و مصدر قوتي. 


وتابعت محروسة: اتجوزت 22 سنة  من أعظم راجل في الدنيا  رجعلي ثقتي بنفسي و كان دايما يقولي إلاعاقة إعاقة فكر و انتي مش ناقصك حاجة ،عدت سنتين علي زواجي  وأصيب زوجي بعدة أمراض  في الصدر تحولت الي صرع فتوقف عمله، ولم أجد مفرا من تحمل مسئولية المنزل وبدأت بنقل البضائع علي التروسيكل  بمساعدة  أولادي، أحمد بيفك التروسيكل لوحده ونورهان بتساعدنى أقعد على الكرسى، بشتغل وأنا فرحانة ومبسوطة وراضية بحكم ربنا.


"الشغل مش عيب ولا حرام و الست المصرية قوية و تقدر تقف جنب جوزها في مرضه و تتكفل بأولادها " بهذه العبارة عبرت محروسة عن اعتمادها الكامل علي نفسها مؤكدة:  بشتغل شغل يدوي ولو  لقيت شغلانة تانية تقبلني هشتغلها طول ما ربنا مقدرني. 


واتتمت محروسة حديثها قائلة : أتمنى يكون عندي ورشة باسمي و علامة تجارية خاصة بي و أدرب بنات كتير علي الشغل اليدوي، وشغلي يلف الدول العربية كلها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنت عند ربنا أحسن ومبسوط.. الموت يداهم عائلة الفنان إدوارد

أحمد فريد يكتب: المستقبل أصبح الآن Neuralink

مراتي بـ 100 راجل.. أول تعليق من زوج سيدة القطار على موقفها مع المجند|شاهد

أسما شريف منير تشوق جمهورها بتحدى جديد

سامي مغاوري يروي كواليس نادرة بينه وبين سعاد حسني.. شاهد

ترشيحاتنا

محمد الشامي آخر من يعلم بانتقاله للاتحاد.. ورسالته للإسماعيلي: كان نفسي أكمل | خاص

بايدن يطلق تغريدة متفائلة .. بعد اقترابه من الاستحواذ على كرسي الرئيس

ضبط شخص يعرض زوجته على راغبى المتعة الحرام على فيس بوك

منتخب مصر يؤدى مرانه فى ثالث أيام معسكر مباراتي توجو.. صور

لا تروح ولا تيجي.. بطاقة التموين الجديدة هتوصلك لحد البيت

"سي إن إن": بايدن يستحوذ حتى الآن على 49.5% من الأصوات في نيفادا وترامب على 48.5%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالضفائر.. نور تخطف الأنظار بجمالها برفقة خالد سليم

مؤيد لـ ترامب يقتحم مؤتمرًا صحفيًا ويتهم جو بايدن بسرقة الانتخابات.. فيديو وصور

منتخب مصر يؤدى مرانه فى ثالث أيام معسكر مباراتي توجو.. صور