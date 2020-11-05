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حوادث

اِعرف العقوبة المنتظرة لـ طفل المرور وأصدقائه عقب ثبوت تعاطيهم المخدرات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:47 م
طفل المرور
طفل المرور
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اسلام مقلد
كشف أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، عن مفاجأة جديدة فى واقعة طفل المرور عقب اعلان مصادر عن ثبوت تعاطي المتهم الرئيسي و3 من أصدقائه للمخدرات.

واكد محفوظ فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه وفقا للقانون يكون المتهمون من بينهم طفل المرور مدانين بجريمة تعاطي المخدرات، والتى تعاقب مرتكبها بعقوبة السجن المشدد لمده لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، والغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.

وأضاف محفوظ ان عقوبة السجن تطبق على أصدقاء طفل المرور بسبب تعديهم سن الـ 15 عاما، أما طفل المرور لا يسجن وفقا لقانون الطفل وتنتظره عقوبة الايداع داخل إحدى مؤسسات الرعاية أو المستشفيات العلاجية أو تكليفه بعمل للخدمة العامة بما لا يضر بنفسيته وصحته.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة، أن مصلحة الطب الشرعي ارسلت تقريرها المبدئي بشأن نتائج تحليل العينات التي تم إجراؤها واخذها من نجل القاضي المتهم في واقعة رجل المرور و٣ من أصدقائه لثبوت مدى تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه. 

وأضافت المصادر، لصدي البلد، أن التقرير المبدئي اثبت إيجابية نتيجة التحليل للأطفال. 

ورفضت المصادر الكشف عن فحوى التقرير، مؤكدة أن النيابة هي من ستعلن تفاصيل التقرير، وفقا للقانون. 

وكانت النيابة أمرت بعرض المتهمين  الخمسة  على الطب الشرعي صباح أمس الأول، وجرى سحب عينات منهم بناءا على قرار النيابة العامة بخضوعهم لتحليل المخدرات، لبيان مدى تعاطيهم لأي أنواع من المخدرات من عدمه.

وكانت  النيابة العامة،أصدرت بيانا أكدت فيه، أنه في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة، بأنَّها تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا، بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه، نفاذًا لقرار النيابة العامة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

وأسفرت التحقيقات، مع من كانوا معه، عن ملابسات منها موالاة تعديهم، والطفل المذكور على فرد الشرطة، فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة، تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور.

ورأت النيابة العامة، عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم، كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة، مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.

وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع، وما أسفرت عنه التحقيقات، وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه.

واصدر المستشار أبوالمجد عبدالرحمن أبوالمجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، والمعروف إعلاميًا باسم والد طفل المرور، بيان اعتذار رسميا لجموع الشعب المصري ورجال الشرطة، عما بدر من نجله.

وقال أبوالمجد، في بيان له: "حضرت اليوم لديوان عام وزارة العدل، أنا المستشار والد الطفل (أحمد)، ورغبت ومن قلب جهة عملي التي أتشرف بالانتماء إليها، أن أتقدم باعتذار لجموع الشعب المصري بطوائفه كافة، عما بدر من نجلي.

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