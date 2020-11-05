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الحكاية مصالح.. دبلوماسي: مصر قادرة على التعامل مع أي رئيس أمريكي يسكن البيت الأبيض.. فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:58 م
السفير محمد توفيق
السفير محمد توفيق سفير مصر الاسبق بواشنطن
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محمود محسن
أكد السفير محمد توفيق سفير مصر الأسبق بواشنطن أنه عندما نتحدث عن العلاقات الدولية نتحدث عن لغة المصالح، مشيرا إلى أنه لو فاز المرشح جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 سيكون التعامل معه على أساس المصالح.

وأضاف سفير مصر الأسبق بواشنطن خلال لقائه مع برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد، أنني لا أعتقد إذا فاز بايدن أن يكون له موقف عدائي مع الجانب المصري، مشيرا إلى أن مصر قادرة على التعامل مع أي رئيس أمريكي يسكن البيت الأبيض.

وتابع سفير مصر الأسبق بواشنطن  أنه ليس بأيدينا أن نختار الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية ولكن نحن من يحدد كيفية التعامل معه وسنتعامل ونحن قادرون على ذلك مع أى رئيس قادم لأمريكا.

وأشار السفير محمد توفيق إلى أن ما يهمني الآن هو فكر المرشح وتطبيقه عندما يصل للسلطة، مؤكدا أن العلاقة الحقيقية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة استراتيجية ويدركها الطرفان بشكل واضح. 

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