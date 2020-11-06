نسمة عبدالعزيز تبدع في العزف على الطبلة ببرنامج "معكم".. فيديو

أبدعت نسمة عبد العزيز عازفة آلة الماريمبا الموسيقية، في العزف على الطبلة على الهواء مع الإعلامية منى الشاذلي.





وقالت نسمة عبد العزيز، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" تعلمت العزف على الطبلة على يد سعيد الارتيست بجوار عزفي على آلة الماريمبا الموسيقية".





وأبدعت نسمة عبد العزيز في عزف اغنية "الدنيا ريشة في هوا" على آلة الماريمبا على الهواء.





وقالت : "معظم المقطوعات الموسيقية التي تم عزفها قديما على آلة الماريمبا ثقيلة على الأذن ولن يفهمها المستمع العادي الآن، وحاولت ان عزف مقطوعات موسيقية مألوفة على الماريمبا لتعريف المستمعين بجمال هذه الآلة الموسيقية".





وتابعت :" الماريمبا وسيلة لإظهار الأحاسيس التي أشعر بها داخلي سواء كانت حزن او فرح ".





وكشفت نسمة عبد العزيز عازفة آلة الماريمبا، تفاصيل سرقة آلتها الموسيقية؟، قائلة: "زمان كان حلمي شراء الماريمبا وبعد شرائها شعرت بفرحة كبيرة".

وأضافت: "آلة الماريمبا الخاصة بي تعرضت للسرقة أثناء نقلها بعد حفلة لي، وعملت مناحة بعد سرقتها، وأبلغنا القسم آنذاك وعادت لي بعد 3 أشهر، مضيفة:" لقينا الماريمبا عند واحد بتاع روبابيكيا، وخد الخشب عشان يعمله ستارة حمام".



