خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة أونلاين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير خدماتها التموينية للمواطنين وأتاحت الوزارة عبر موقع بوابة مصر الرقمية استخراج بطاقة تموين جديدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.





ويستعرض صدى البلد في خطوات طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية كالآتي:









ثانيا: اضغط على ابدأ الخدمة





ثالثا: أدخل بينات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي.





رابعا: اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.





خامسا : يمكنك إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين.





سادسا: اضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد اضافتها.





سابعا: اقرأ الشروط والأحكام واضغط موافق.





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ثامنا: ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.





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تاسعا: سيتم عرض كافة البيانات التي ادخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده.



