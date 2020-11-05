القوي العاملة: إلغاء نظام الكفيل يرفع القيود عن الوافدين

قال هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوي العاملة، إن القرار الأخير الذى صدر من السعودية بخصوص إلغاء نظام الكفيل، يعتبر خطوة هامة وبموجبها سيتم رفع القيود عن العمالة الوافدة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " خبر اليوم" المذاع على قناة أون أى أنه بموجب هذا القرار تم تحسين العلاقة التعاقدية مع العامل.





ولفت إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه من منتصف شهر مارس المقبل، ويحق للوافد أن يترك صاحب العمل ويتحرك لصاحب عمل أخر.





وأوضح أن هناك شروطا وضوابط بخصوص إلغاء الكفيل، سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.





وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، منح الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل، ما أنهى بذلك نظام الكفيل الذي استمر نحو 72 عامًا.

وتضمنت هذه الخطوة إحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة، عملًا برؤية رؤية المملكة 2030 التي تشتمل على إصلاحات هيكلية تشهدها السعودية.

وقالت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على تويتر إن المبادرة تتكون من 3 خدمات رئيسية وهي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي للعامل.

وتشمل المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق وطرفي العلاقة التعاقدية على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل.



