القوي العاملة: إلغاء نظام الكفيل يرفع القيود عن الوافدين

قال هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوي العاملة، إن القرار الأخير الذى صدر من السعودية بخصوص إلغاء نظام الكفيل، يعتبر خطوة هامة وبموجبها سيتم رفع القيود عن العمالة الوافدة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " خبر اليوم" المذاع على قناة أون أى أنه بموجب هذا القرار تم تحسين العلاقة التعاقدية مع العامل.
ولفت إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه من منتصف شهر مارس المقبل، ويحق للوافد أن يترك صاحب العمل ويتحرك لصاحب عمل أخر.
وأوضح أن هناك شروطا وضوابط بخصوص إلغاء الكفيل، سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.