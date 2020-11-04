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أخبار العالم

بعد 72 عاما من تطبيقه.. 6 مكاسب من إلغاء نظام الكفيل بالسعودية.. تعرف عليها

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:25 م
السعودية تلغي نظام
السعودية تلغي نظام الكفيل
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مـيــــس رضـــا
أشاد المحلل الاقتصادي السعودي المستشار محمد شمس، بقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية بإلغاء نظام الكفيل. 


وقال "شمس"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة تأتي فى ضوء القضاء على ممارسات الفساد  إذ يحمي المواطن من التستر والسجن  والغرامات وعمليات الإحتيال ويحد من التهرب الضريبى، فضلًا عن كشف المتستر عليه الأجنبي وما يحصل عليه من أموال ويقلص عرض العمالة الأجنبية. 


وأضاف الخبير الاقتصادي السعودي"، أن القرار يقلص من عمليات  الغش التجاري ويتيح فرص أمام توظيف المواطنين ورفع الأجور إضافة إلى تحسين بيئة العمل . 


وأ علنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم، منح الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل، ما أنهى بذلك نظام الكفيل الذي استمر نحو 72 عامًا.

وتضمنت هذه الخطوة إحلال نظام عقد العممثل ل محل نظام الكفالة، عملًا برؤية رؤية المملكة 2030 التي تشتمل على إصلاحات هيكلية تشهدها السعودية.

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