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حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على فتاة مقتولة بمنطقة عشوائية بأسوان

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:58 م
جثة
جثة
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شاذلى عبد الفتاح
قامت نيابة أسوان الكلية برئاسة المستشار محمد رمضان، مدير النيابة، باستعجال تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، حول العثور على جثة فتاة عشرينية.

قام فريق من نيابة أسوان الكلية بالتوجه إلى موقع الحادث  لمعاينة جثة الفتاة العشرينية التى عثر عليها مقيدة ومقتولة فى منطقة عشوائية بمطلع الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان وذلك بعد استعجال النيابة للتحريات حول الواقعة، مع القيام بكتابة تقرير حول الجريمة واستكمال التحقيقات اللازمة، مع استعجال تقرير الطبيب الشرعى للوقوف على الظروف الجنائية للواقعة.


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العثور على جثة فتاة مقتولة بمنطقة عشوائية بأسوان 

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة تدعى "خ.م.ا" تبلغ من العمر 20 سنة، وتم العثور على جثتها فى منطقة عشوائية بمطلع الصداقة الجديدة خلف مرشح المياه شرق مدينة أسوان، وتبين أن الجثة كانت مقيدة بـ"بلاستر" على فمها ويديها وقدميها، وبها آثار ذبح وكدمات بالرأس، وتواصل التحريات كشفت غموض وملابسات الحادث. 

وان الفتاه تدعى "خ.م" طالبة بالفرقة النهائية لكلية التجارة بجامعة أسوان، وأن سبب القتل يرجع إلى اختطاف الطالبة ومحاولة مساومة أهلها للحصول على فدية مالية، إلا أن الفتاة عثر عليها اليوم مذبوحة وموضوعة داخل كرتونة بمنطقة الصداقة. 

وكان قد تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لفتاة تدعى "خ.م.ا" تبلغ من العمر 21 سنة، مقتولة وملقاة فى منطقة عشوائية بمطلع الصداقة شرق مدينة أسوان، وتبين أن الجثة كانت مقيدة بـ"بلاستر" على فمها ويديها وقدميها، وبها آثار ذبح وكدمات بالرأس، وتواصل التحريات كشفت غموض وملابسات الحادث.

وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالمديرية بتشكيل فريق بحث يضم ضباط مباحث قسم ثان أسوان لكشف ملابسات وغموض الحادثة، والوصول إلى مرتكب الجريمة وإلقاء القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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العثور على جثة فتاة مقتولة بمنطقة عشوائية بأسوان

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