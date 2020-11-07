طريقة تحضير سلطة الفواكه

مقادير سلطة فواكه بالحليب والقشطه..

ربع كيلو عنب صغير الحبة

ربع كيلو فراولة

حبة برتقال

حبة تفاح

حبة كيوي

حبة موز

حبة جوافة

حبتين مانجو

كوب حليب

علبة قشطة

نصف كوب سكر





طريقة تحضير سلطة فواكه بالحليب والقشطه

١. تقطع حبة التفاح، الكيوي، الموز، الفراولة، البرتقال، الجوافة والفراولة الى مكعبات.

٢. تقطع حبة مانجو الى مكعبات وتضاف الى بقية الفواكه، يضاف العنب صغير الحبة الى الفواكه المقطعة.

٣. تقطع حبة المانجو الاخرى وتوضع في الخلاط، نضيف إليها كوب الحليب، السكر وعلبة القشطة و يشغل الخلاط في سرعة متوسطة.