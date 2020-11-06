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توك شو

سكر محلي على كريمة..عمر كمال يكشف سبب تقديمه هذا النوع من الأغاني

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:52 ص
عمر كمال
عمر كمال
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قسم التوك شو
حل المطرب عمر كمال ضيفا على مع «ابلة فاهيتا » ببرنامج «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة «ON»ليكشف العديد من الأسرار الشخصية  وكواليس من أعماله الفنية.

أجاب عمر كمال على سؤال أبلة فاهيتا : «ليه كل أغانيك كده ملزقة سكر محلي على كريمة نوتيلا على كريمة»، قائلا «البنات بتنجح ، تغنلهم ينجحوك».

وقال «كمال» إن السبب الحقيقي الذي دفعه لوضع كلمات مثل السكر المحلي والكريمة والنوتيلا في الأغاني التي يقدمها لان الغناء للفتيات هم سبب النجاح الحقيقي ، متابعا «قعدت أغني للشباب 14 سنة محدش سمع عني حاجة».

وتابع عمر كمال : «غنيت كل الألوان للرجالة ومحدش سمع عني وقال انت بتعمل ايه، واول ما عنيت للبنات أول أغنية جابت 500 مليون في فترة قصيرة».

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