AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد إلغاء تجديده.. مصير مجهول لمنزل طفولة الأميرة ديانا.. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:09 ص
الأميرة ديانا وزوجها
الأميرة ديانا وزوجها تشارلز
Advertisements
أماني إبراهيم
أصبح مصير منزل الطفولة للأميرة ديانا في ساندرينجهام، في خطر، بعد أن ألغت جمعية خيرية تجديده بقيمة وصلت إلى 2.3 مليون جنيه إسترليني.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أعلنت مؤسسة "ليونارد شيشاير" الخيرية أنها لن تعمل بعد الآن في المنزل، الذي كان يستخدم كفندق للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويبحث الملاك الآن عن مستأجرين جدد. 


وكان قد نال هذا المنزل شهرة واسعة، بسبب ولادة الاميرة ديانا فيه في 1 يوليو 1961، عندما كانت عائلتها تستأجره من الملكة، واستمرت في الحياة هناك حتى بلغت سن الرابعة عشرة في عام 1976، عندما انتقلت إلى منزل عائلتها الفخم "ألثورب هاوس"، بعد أن ورث والدها جون لقب إيرل سبنسر.


وبعد ذلك تحويل المنزل إلى جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة بعدما أسسها جمعية ليونارد شيشاير الخيرية الدولية للإعاقة في عام 1983 وافتتحت كفندق يقدم رعاية مؤقتة للمعاقين وعائلاتهم بعد أربع سنوات.


أغلقت المؤسسة الخيرية المنشأة مؤقتًا في سبتمبر من العام الماضي لأعمال تجديد كبيرة لزيادة عدد غرف النوم من 16 إلى 24، كما أرادت تغطية حوض السباحة في الهواء الطلق وتحسين الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة إنها تريد "تزويد الزوار المعاقين وعائلاتهم بتجربة عالمية المستوى في هذا الموقع المميز".


كان من المقرر أن تبدأ أعمال البناء التي تبلغ تكلفتها 2.3 مليون جنيه إسترليني هذا العام لكنها تم تأجيلها بسبب وباء فيروس كورونا، أعلن ليونارد شيشاير الآن أن العمل لن يمضي يستمر وأنه يريد الخروج من عقد إيجاره ، بسبب الضغوط المالية، وتم الاستغناء عن 70 موظفًا بدوام كامل وجزئي في الفندق - على الرغم من أن الغالبية فقدوا وظائفهم العام الماضي. 


ويسعى إدارة ساندرينجهام الآن في العثور على مستأجر جديد للعقار مع التردد في تأجيره كمنزل خاص، وقال متحدث باسم المنطقة: "نحن نتفهم قرار ليونارد شيشاير ونحزن أن ارتباطهم الطويل مع بارك هاوس ينتهي في ظل هذه الظروف.. "سوف نبحث عن مستأجر جديد ونأمل أن نجد استخدامًا ينتج عنه فوائد مماثلة للمجتمع المحلي والمنطقة الأوسع".


وأسس ليونارد شيشاير مؤسسته الخيرية الخاصة بعد الخدمة البطولية كواحد من أصغر الضباط القياديين في سلاح الجو الملكي البريطاني في الحرب العالمية الثانية، حتى بدأ في رعاية رجل يحتضر لم يكن لديه مكان آخر يذهب إليه في منزله في هامبشاير في عام 1948 ، وبحلول العام التالي كان يعتني بـ 24 من السكان ذوي الاحتياجات المعقدة والأمراض والإعاقات.
بعد إلغاء تجديده.. مصير مجهول لمنزل طفولة الأميرة ديانا.. صور
بعد إلغاء تجديده.. مصير مجهول لمنزل طفولة الأميرة ديانا.. صور
بعد إلغاء تجديده.. مصير مجهول لمنزل طفولة الأميرة ديانا.. صور
بعد إلغاء تجديده.. مصير مجهول لمنزل طفولة الأميرة ديانا.. صور
بعد إلغاء تجديده.. مصير مجهول لمنزل طفولة الأميرة ديانا.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب المصورين والطائرات.. هروب جماعي لجيران ميجان وهاري من حول منزلهما الجديد.. تفاصيل

ذكرى تشييع جثمان الأميرة ديانا.. لغز الحياة والموت

وردة إنجليزية.. مربية الاميرة ديانا تكشف أسرارا عن طفولتها| صور

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب

ميجان ميركل ترتدي مجوهرات الأميرة ديانا خلال جلسة تصوير.. صور

ترشيحاتنا

فيروس كورونا يجبر أوروبا على الإغلاق مجددًا

منعرفش مين هيمشي .. شوبير: سيرينو وافق على الانضمام للأهلي

أحمد داوود يكشف حقيقة إصابته هو وزوجته علا رشدي بكورونا

فيديو جراف.. السعودية تلغي نظام "الكفيل" وتستبدله بـ نظام جديد

المسلماني عن حدة التنافس بين ترامب وبايدن: مثل انتظار نتيجة الثانوية العامة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

AdvertisementS

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

دولة عربية تغرق في الظلام لهذا السبب

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

فضل إنجاب البنات في الإسلام

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

أحمد داوود يكشف حقيقة إصابته هو وزوجته علا رشدي بكورونا

باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد: الملعب يفصل بيني وبينك

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

منعرفش مين هيمشي .. شوبير: سيرينو وافق على الانضمام للأهلي

اختفت لمدة 10 دقائق.. انهيار سيدة بعد إصابة طفلتها بكارثة بسبب الصابون .. صور

نفس مرض مؤمن زكريا.. حسن شاب أسواني يناشد وزيرة الصحة بعد إصابته بعجز كلي .. فيديو

يسبب فقدان السمع .. طبيب يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور