AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غياب الجماهير.. كاف يعلن البروتوكول الصحي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
كاف
كاف
Advertisements
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" عن البروتوكول الصحي، قبل استئناف مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وذكر الكاف في بيان له عبر موقعه الرسمي، أنه تم إبلاغ الاتحاد بالبروكول الصحي والإشاردات قبل استئناف التصفيات والتي جاءت على النحو التالي:

- تنظيم المباريات خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور.

- الآلية الجديدة لمراقبة الاعتمادات والمناطق الجديدة للاعتمادات.

- الاختلاف بين المباريات القادمة والسابقة.

- ضرورة أن يكون لدى كل اتحاد عضو خطة أمن وسلامة محكمة قبل الاستئناف الفعال للمباريات الرسمية.

وتابع بيان الكاف:" بهذه المناسبة، أعاد CAF تحديد مهام مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين من خلال تزويدهم بالمشورة العملية والمبادئ التوجيهية حول كل نقطة من هذه النقاط. وقال دكتور كريستيان إيميروا ، مدير إدارة الأمن والسلامة".

وأضاف البيان:" "هدفنا هو ضمان وجود عمليات أمن وسلامة موحدة في جميع أنحاء إفريقيا، مع التركيز على التأكد من إقامة المباريات في بيئة آمنة ومضمونة. نحن ندرك المهمة الضخمة التي تنتظرنا ، لا سيما كيفية الحفاظ على إبعاد الجماهير عن الملاعب. من هنا شعرنا بالحاجة إلى توجيه جميع مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين وكذلك مسؤولي CAF المعينين للأمن والسلامة على أفضل الممارسات في ظل هذه الظروف. تكتسب حماية اللاعبين والمسؤولين قبل وأثناء وبعد المباراة أهمية كبيرة في عملياتنا. نحن بحاجة لضمان التنسيق الفعال بين مسؤولي الأمن والسلامة وجميع مسؤولي الصحة الآخرين الذين سيشاركون في خروج كل مباراة على أكمل صورة  ".

وتابع:" سيتلقى مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين بروتوكولًا مفصلًا خاصًا بكل مباراة ، ليقوم بإرشادهم خلال المراحل المختلفة لتنظيم المباريات الدولية والمقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020".

وأشار البيان إلى أنه منذ إنشاء إدارة CAF للسلامة والأمن في فبراير 2019 ، عمل CAF بشكل وثيق مع مسؤولي الأمن في الاتحادات الأعضاء من خلال تنظيم الاجتماعات والندوات والتدريب ؛ وعقد جلسات بناء القدرات وفقًا لأهداف المنظمة والتي تشمل وضع عمليات الأمن والسلامة أثناء مباريات كرة القدم كأولوية قصوى لعملها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوديات أزمة منتخبات مصر في تصفيات أفريقيا والأولمبياد

تقارير: كاف يفاجئ الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل السفر إلى المغرب

عودة الجولدن بوي.. شيكابالا يرحب بانضمام بن شرقي إلى معسكر الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

الدوري السعودي.. حجازي في مهمة جديدة مع اتحاد جدة أمام التعاون

فيديو جراف.. سر تغير لون نهر النيل

عكس التوقعات.. ترامب يتقدم بالانتخابات الأمريكية وهذا مصير بايدن

الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

الصحة العالمية تقرع ناقوس الخطر: استعدوا لمواجهة وباء جديد

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض الخدمات الثقافية بخطة عام 20/2021.. تفاصيل

AdvertisementS

الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد: الملعب يفصل بيني وبينك

منعرفش مين هيمشي .. شوبير: سيرينو وافق على الانضمام للأهلي

بدر بانون يعلن رسميا انضمامه للنادي الأهلي .. فيديو

شوبير : الزمالك يقترب من ضم ظهير المصري .. والمثلوثي قد يواجه مصير بابل

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

رغم الهزيمة أمام الزمالك.. كاف يمنح الرجاء المغربي مكافأة مالية كبرى

غياب الجماهير.. كاف يعلن البروتوكول الصحي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية

كريم ذكري يكشف سر تفوق الزمالك هذا الموسم

الدوري السعودي.. حجازي في مهمة جديدة مع اتحاد جدة أمام التعاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور