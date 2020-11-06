AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة: 3 شروط للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر، مُوضحةً أن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بالامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلًا عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد طلب تعديله.. 3 شروط للخروج على المعاش المبكر.. تفاصيل

مطالب بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. نائب ينتقد شروط المعاش المبكر.. ويطالب بتغييرها لتناسب فترة الخدمة

ترشيحاتنا

منى فاروق تبرز أنوثتها بإطلالة مبهجة.. شاهد

فيديو جراف.. السعودية تلغي نظام "الكفيل" وتستبدله بـ نظام جديد

اشتعال المنافسة في جورجيا.. بايدن وترامب يتساويان بعد فرز 99% من الأصوات

لأقل من ألفي صوت.. بايدن يقلص الفارق مع ترامب في جورجيا

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

بعد طرحه أغنية عراقنا.. الجمهور يبحث عن كاظم الساهر

AdvertisementS

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

وزير الإسكان: بدء حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل الاثنين المقبل

الشرطة الأمريكية تحقق في واقعة إحباط هجوم على مركز لفرز الأصوات بولاية بنسلفانيا

اعتراف خطير من الجيش الإثيوبي بعد قرار أصدره آبي أحمد

الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

الحكومة توضح حقيقة إلغاء مجانية التعليم الجامعي

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

عكس التوقعات.. ترامب يتقدم بالانتخابات الأمريكية وهذا مصير بايدن

فضل إنجاب البنات في الإسلام

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

الصحة العالمية تقرع ناقوس الخطر: استعدوا لمواجهة وباء جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور