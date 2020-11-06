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أخبار البلد

القومى للمرأة: غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال الانتخابات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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أمل مجدى
يواصل المجلس القومي للمرأة استعداداته للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمزمع عقدها يومي ٧ - ٨ نوفمبر ٢٠٢٠.

وأعلن المجلس عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام الانتخابات على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية ، عبر الخط المختصر رقم "١٥١١٥".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان ، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت ، و تذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن ، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات، كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.

وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات ، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.

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