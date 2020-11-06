القومى للمرأة: غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال الانتخابات

يواصل المجلس القومي للمرأة استعداداته للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمزمع عقدها يومي ٧ - ٨ نوفمبر ٢٠٢٠.





وأعلن المجلس عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام الانتخابات على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية ، عبر الخط المختصر رقم "١٥١١٥".





وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان ، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت ، و تذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن ، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات، كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.



