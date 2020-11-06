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مرأة

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تبرز أناقتها عبر إنستجرام

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:58 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
شاركت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وانيقة .

وارتدت شمس الكويتية توب كت باللون الروز، وعليه جاكيت باللون البيج بأكمام طويلة، وعليه بنطال واسع باللون البيج، مع حذاء ناعم باللون الروز، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها منسدلًة بطريقة مميزة وانسيابية على وجهها، وهو ما تناسب مع  تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

ولم تتكلف شمس الكويتية  في المكياج، حيث اختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكارا لتبرز جمال عينيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت شمس الكويتية بعض الإكسسوارات الناعمة، فقد اختارت اساور باللون الذهبي  للتناسب مع تفاصيل إطلالتها

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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