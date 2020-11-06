مجدى: 90% من مواطني أكبر مناطق تشهد انتشار كورونا تؤيد ترامب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن الولايات المتحدة الأمريكية الآن على صفيح ساخن بسبب تعاظم أعداد مساندي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، حيث أعداد كبير من المواطنين يدعمون ترامب ولا يقتصر الأمر فقط على أعضاء الحزب الجمهورى.
وتابع مجدى خلال تغطية الخاصة لانتخابات الرئاسة الأمريكية عبر قناة "صدى البلد"، أن خبراء استطلاعات الرأي و مراكز الفكر الأمريكية فشلت فى توقعاتها والتي كانت تشير إلى أن جو بايدن سيحقق نجاحا كبيرا على ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأكد أحمد مجدى، أسوشيتد برس أجرت استطلاعا للرأى فى أكبر المناطق التى تشهد إصابات بفيروس كورونا ومؤيدة للرئيس ترامب وجدوا أن 90% من مواطنى هذه المناطق مؤيده لترامب وأفكاره تجاه فيروس كورونا.
وكشفت مؤشرات أولية تقدم المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا بفارق 6737 صوتًا مع اقتراب انتهاء فرز أصوات الولاية، وبذلك، وبافتراض ثبات موقف الولاية لصالح بايدن، يصبح المرشح الديمقراطي ضامنًا الحصول على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، متجاوزًا النصاب المطلوب لفوز أي مرشح برئاسة البلاد، وهو 270 صوتًا.
وتعتبر ولاية بنسلفانيا من الولايات الأربعة التي يحتاجها بايدن ليتمكن من الفوز في الانتخابات، حيث تمتلك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي.
وأبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن وقوع مخالفات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية وأثارت جدلا واسعا.