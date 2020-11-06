مجدى: 90% من مواطني أكبر مناطق تشهد انتشار كورونا تؤيد ترامب.. فيديو

وتابع مجدى خلال تغطية الخاصة لانتخابات الرئاسة الأمريكية عبر قناة "صدى البلد"، أن خبراء استطلاعات الرأي و مراكز الفكر الأمريكية فشلت فى توقعاتها والتي كانت تشير إلى أن جو بايدن سيحقق نجاحا كبيرا على ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.









وأكد أحمد مجدى، أسوشيتد برس أجرت استطلاعا للرأى فى أكبر المناطق التى تشهد إصابات بفيروس كورونا ومؤيدة للرئيس ترامب وجدوا أن 90% من مواطنى هذه المناطق مؤيده لترامب وأفكاره تجاه فيروس كورونا.







