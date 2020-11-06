بايدن يتقدم على ترامب بتجاوز 9 آلاف صوت في بنسلفانيا

كشفت مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمركية بولاية بنسلفانيا تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب بأكثر من 9 آلاف صوت.





وذكرت شبكة "ان بي سي" الأمريكية، أن بايدن يواصل تقدمه على ترامب في بنسلفانيا بعد فرز 95% من الأصوات.





وحصل بايدن على 3,301,176 صوت، مقابل 3,292,149 لصالح دونالد ترامب، وفقا للمؤشرات الأولية.





وتعتبر ولاية بنسلفانيا من الولايات الأربعة التي يحتاجها بايدن ليتمكن من الفوز في الانتخابات، حيث تمتلك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي.





كانت حملة ترامب الانتخابية رفعت دعوى قضائية ضد لجنة انتخابات في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، متهمة إياها بمنع مراقبي الحزب الجمهوري من حضور عملية فرز الأصوات.





وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.



