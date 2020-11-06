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سيارات

بعد طرح سيفيك و أكورد.. هوندا honda تقدم عروضا جديدة على الصيانات في مصر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:01 م
هوندا اكورد
هوندا اكورد
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اشرف عطية
أعلنت شركة هوندا في مصر عن عروض على سيارتها هوندا اكورد 2020 honda accord حتي يوم 20 نوفمبر الجاري حيث تتوفر السيارة هوندا اكورد 2020 honda accord في الوقت الحالي بسعر 669.000 جنيه مع توفر تجربة قيادتها.  


وكان العرض المقدم من هوندا على السيارة هوندا اكورد 2020 honda accord قد قدم في سبتمبر الماضي وهو مستمر الي نوفمبر الجاري، وتتوفر السيارة بمحرك تيربو بقوة تبلغ 188 حصان مع ناقل حركة CVT . 

و قد أعلنت هوندا عن توفر عروض خاصة بالصيانة بدأت من أمس الخميس 5 نوفمبر الي 30 نوفمبر وتشمل العروض حملة سمكرة وحملة دهان حيث تتوفر عمليات الدهان بالكامل بأسعار استثنائية وتشمل خصم خاص على قطع الغيار 20% و 15% خصم على المصنعيات و  تلميع السيارة بالكامل بمبلغ 600 جنيه و تلميع الفوانيس الامامية بمبلغ 350 جنيه و المقايسه مجانًا. 

جدير بالذكر ان هوندا طرحت سيفيك 2021 honda civic بنفس الشكل لعام 2019 وكان امرا متوقعًا، خصوصًا بعد الترقيات التي حصلت عليها عام 2019. 

و كما حدث مع السيارة هوندا اكورد 2021 honda accord فخسرت السيارة هوندا سيفيك 2021 honda civic الفتيس المانيوال الذي كان متوفرا في اصدارات honda civic LX  و honda civic سبورت .

وقررت هوندا رفع أسعار هوندا سيفيك 2021 honda civic بقيمة 500 دولار عن الموديل السابق حيث يبدأ سعر سيفيك LX 2021 سيدان الأساسية من 21,050 دولار . 

وارتفع سعر إصدار هوندا سيفيك 2021 honda civic سبورت بـقيمة 600 دولار وهوندا سيفيك 2021 honda civic EX و هوندا سيفيك 2021 honda civic تورينج بقيمةـ 500 دولار في حين انخفض سعر إصدار هوندا سيفيك 2021 honda civic EX-L مقارنة بالموديل السابق بـ 500 دولار .

تأتي هوندا سيفيك 2021 honda civic بنفس المحرك الاربعة أسطوانات 2000 سي سي بدون تيربو بقوة 160 حصان و187 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتوفر إصدارات هوندا سيفيك 2021 honda civic  EX فما أعلى بمحرك بأربعة أسطوانات 1500 سي سي تيربو بقوة 176 حصان و219 نيوتن.متر من عزم الدوران .

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