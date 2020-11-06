AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالإجراءات الاحترازية.. مدارس القاهرة تستعد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:11 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
أنهت المدارس بنطاق محافظة القاهرة استعداداتها التامة للعملية الانتخابية في مرحلة الإعادة لاستقبال الناخبين. 

ورصدت عدسة صدى البلد الإجراءات المتبعة في المدارس لاستقبال الناخبين وسط الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على التباعد في أماكن الجلوس في كل لجنة. 

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تعقد غدا وبعد غد، السبت والأحد، الموافقين ٧ - ٨ نوفمبر ، فى دوائر ١٣ محافظة، هي "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

اقرأ أيضا |

وتنطلق الانتخابات بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون فى 19 دائرة مخصص لها 31 مقعدا، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 16 مقعدا.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت استعداداتها للانتخابات واستقبال الناخبين بالعاصمة والبالغ عددهم نحو 7797709 ناخبين، موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا.

بالإجراءات الاحترازية.. مدارس القاهرة تستعد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب
بالإجراءات الاحترازية.. مدارس القاهرة تستعد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب
بالإجراءات الاحترازية.. مدارس القاهرة تستعد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب
بالإجراءات الاحترازية.. مدارس القاهرة تستعد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

ترشيحاتنا

سرقة شقة أميرة سعودية في باريس ونقلها إلى المستشفى

اخبار الزمالك | خزينة النادي تنتعش بـ 6 ملايين جنيه.. مهاجم الفريق يقترب من الدوري المغربي

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

نجم الأهلي السابق: ثقافة حسام عاشور دمرته وياريته فضل ساكت

شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

موقفه يختلف عن أحمد فتحي.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها