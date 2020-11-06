بالإجراءات الاحترازية.. مدارس القاهرة تستعد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

أنهت المدارس بنطاق محافظة القاهرة استعداداتها التامة للعملية الانتخابية في مرحلة الإعادة لاستقبال الناخبين.





ورصدت عدسة صدى البلد الإجراءات المتبعة في المدارس لاستقبال الناخبين وسط الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على التباعد في أماكن الجلوس في كل لجنة.





يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تعقد غدا وبعد غد، السبت والأحد ، الموافقين ٧ - ٨ نوفمبر ، فى دوائر ١٣ محافظة ، هي "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.





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وتنطلق الانتخابات بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون فى 19 دائرة مخصص لها 31 مقعدا، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 16 مقعدا.





وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت استعداداتها للانتخابات واستقبال الناخبين بالعاصمة والبالغ عددهم نحو 7797709 ناخبين، موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا.



