الكشف عن تصميم ومواصفات سماعات AirPods المنتظرة.. صور

كشفت بعض الصور المسربة عن تصميم الجيل القادم من سماعات آيربودز AirPods اللاسلكية التي ستطلقها شركة آبل Apple، والتي من المتوقع أن تعلن عنها الشركة الأمريكية في النصف الأول من عام 2021.





وبحسب ما ذكره موقع "notebookcheck"، اتجهت شركة آبل نحو تصميم شبيه بتصميم سماعات AirPods Pro، أشارت بعض التسريبات على الإنترنت إلى أن السماعات الجديدة ستحمل اسم AirPods 3.





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وستجلب سماعات آبل اللاسلكية الجديدة ملحقات مطاطية مختلفة المقاسات ستساعد في مهمة عزل الضوضاء والأصوات الخارجية، والتي ستناسب مع قياس الآذان المختلفة للمستخدمين.





ووفقا لوكالة "Bloomberg "، ستعمل سماعات AirPods 3 اللاسلكية، بمجموعة شرائح جديدة مقارنة بإصدارات آيربودز الحالية، وستحتوي هذه السماعات على بطاريات تكفي لمدة عمل أطول، وستأتي مزودة بعلب شحن خارجية تكفي لشحنها بضع مرات.





ومن المتوقع أن تطرح آبل الجيل القادم من سماعتها اللاسلكية AirPods 3، مقابل سعر 199 دولار أمريكيا، ما لم ترفع سعر سماعات AirPods Pro، والتي ستتميز عن الجيل الأول بحجم أصغر بقليل، وحساسات لمسية يمكن من خلالها التحكم بالأصوات وتشغيل الموسيقى بشكل أكثر سهولة.