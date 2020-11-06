AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

آبي أحمد يعلن تنفيذ غارات جوية في إقليم تيجراي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:32 م
رئيس وزراء إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن حكومته نفذت غارات جوية ضد قوات انفصالية في إقليم تيجراي المضطرب.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا إن القوات الجوية نفذت عمليات أسفرت عن تدمير عدد من الصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى، وجعلت من المستحيل أن تشن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هجوما مضادا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ولم يذكر آبي أحمد سقوط ضحايا خلال "الجولة الأولى" من العمليات ضد السلطات في إقليم تيجراي، على حد وصفه.

وأوضح أن القوات الجوية دمرت صواريخ بالكامل وأسلحة ثقيلة في ميكيلي عاصمة تيجراي، زاعما أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي كانت تستعد لاستخدامها.

وأكد المسؤول الإثيوبي أن العملية ستستمر حتى محاسبة السلطات الموجودة في تيجراي بموجب القانون.

وذكرت الوكالة أن إقليم تيجراي يشهد حالة من الاضطراب بعد أن قررت الحكومة الفيدارلية في إثيوبيا فرض حالة طوارئ لمدة 6 أشهر في المنطقة.

في وقت سابق، أعلن الجيش الإثيوبي في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" أن قواته دخلت في حالة "حرب" ضد جبهة تحرير شعب تيجراي الشمالية.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمر أمس الاول الأربعاء، بشن حملة عسكرية ضد جبهة تحرير تجراي الشعبية شمالي البلاد.

واتهمت إدارته، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمهاجمة القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية المتمركزة في مدينة ميكيلي.

وأكد آبي أحمد، أن جبهة تحرير شعب تيجراي "أعلنت الحرب" على قوات الدفاع الإثيوبية، وتجاوزت الخطوط الحمراء، داعيا الشعب الإثيوبي للوقوف إلى جانب قواته.

وأضاف:"قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ، وبتوجيه من مركز قيادة ، صدرت لها أوامر بتنفيذ مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من عدم الاستقرار".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب على الجبهة الشعبية.. الحكومة الإثيوبية تقطع خدمات الإنترنت والمحمول عن إقليم تيجراي

البرلمان الإثيوبي يوافق على إعلان الطوارئ بولاية تيجراي

إثيوبيا تعلن الحرب رسميا على الانفصاليين

مصطفى بكري: البرلمان الإثيوبي وافق بالاجماع على إعلان حالة الطوارئ 6 أشهر

ترشيحاتنا

محمود عبد المغني: كنت بطبخ في فترة كورونا.. ونجله يقاطعه: ماما بتطبخ أحسن

ماذا يمكن أن يضيف بدر بانون لـ الأهلي؟.. صحفي مغربي يجيب

نصيحة عاجلة لـ مواطني الاسكندرية | تفاصيل

لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت

سقوط أردوغان أولها.. محلل سياسي يكشف تداعيات فوز بايدن على منطقة الشرق الأوسط

شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها