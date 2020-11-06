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رياضة

آجاي: التتويج بدوري الأبطال سيكون أفضل لحظاتي مع الأهلي ..فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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محمد سمير
عبر النيجيري جونيور آجاي لاعب النادي الأهلي عن أمنياته في أن يتوج مع فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد الوصول إلى المباراة النهائية ومواجهة الزمالك.

وفي حوار بين جونيور أجاي والثنائي جيرالدو وأليو بادجي لاعبي الأهلي، بثته قناة الكاف على اليوتيوب قال النيجيري: "أفضل لحظاتي مع النادي هي التي شهدت التتويج بألقاب الدوري والكأس والسوبر بكل تأكيد".

وأضاف اللاعب النيجيري جونيور آجاي قائلًا: "بالتأكيد سيكون التتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أفضل لحظاتي"، ليعقب بادجي الذي قام بدور المحاور :"نعم، سنفعلها إن شاء الله".

وردًا على سؤال من بادجي حول لاعب لا يتمنى مواجهته، قال آجاي :"بالتأكيد لو كنت مدافع لا أحب أن ألعب ضدك (بادجي)، لأنك قوي وسريع"، ليرد بادجي، قائلا: "وماذا عن جيرالدو؟"، قبل أن يؤكد جونيور أن اللاعب الأنجولي "صغير في الحجم".

وأنهى آجاي ردًا على سؤال حول أفضل ذوق :"جيرالدو هو أفضل من يُغني في الفريق، إنه يقوم بذلك مثل سيلين ديون (مُغنية كندية)"، بينما اعتبر بادجي أن جيرالدو هو أسوأ ذوق موسيقي مناصفة معه شخصيًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، بعد أن تفوق الأحمر على الوداد المغربي في نصف النهائي ذهابًا وإيابًا بنتيجة (5-1).

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