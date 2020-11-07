بين مستقل وحزبى.. 49 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد بكفر الشيخ

يتنافس 49 مرشحا في محافظة كفر الشيخ على 3 مقاعد ومنهم 39 مرشح مستقل و 10 ممثلين للأحزاب ومنهم 3 سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن 4 مرشحين هم سيد شمس الدين ، وأيمن الاتربى ، ومحيي القطان ، و محمد عبدالحميد عرابى بسطويسي و الوفد الجديد باسم حجازي والإصلاح والتنمية الشحات مصطفى ومرشحان لحزب مصر القومي وهم د مفيد راجح ، والسيد ابراهيم سيد ابراهيم و المصريين الأحرار ايهاب الحداد و المحافظين على قدري على ابراهيم.

وتعد فاقوس من الدوائر الساخنة في الشرقية ويتنافس فيها 38 مرشح على 3 مقاعد منهم 11 مرشحا من الأحزاب و 27 مرشحا مستقلا ومنهم 2 سيدات ويمثل حزب مستقبل وطن 5 مرشحين و المحافظين بالاضافة الي مرشحان لحزب المؤتمر.

وتشهد السويس منافسة من 34 مرشحا على مقعدين منهم 29 مستقل و 5 ممثلين للأحزاب و 3 سيدات و يمثل مستقبل وطن اللواء حسن عيد و الشعب الجمهوري جمال عبيد و حماة الوطن احمد مراد و المحافظين طلعت خليل و الوفد الدكتور حماده عنتر.





كما، تشهد محافظات المرحلة الثانية عدد من الدوائر الساخنة حيث تشهد الشرقية عدد من الدوائر الساخنة و في مقدمتها دائرة أول الزقازيق و لتي تشهد منافسة على 4 مقاعد يتنافس عليهم 61 مرشحا منهم 16 ممثلين لأحزاب و 45 مستقلا منهم 8 سيدات.









ويتنافس في الدائرة 7 مرشحين لحزب مستقبل وطن، و مرشحان لحزب حماة الوطن ويمثل حزب مصر القومي و مصر المستقبل أما حزب التحرير المصري فيمثله.





وتتضمن المنافسة أيضا لحزب المصريين و حماة الوطن .









وتتضمن الدوائر الساخنة ايضا دائرة بلبيس وينافس فيها 35 مرشحا على " 3 مقاعد " حيث يوجد 9 ممثلين لأحزاب و26 مستقل ومنهم سيدة واحدة و يمثل حزب مستقبل وطن مرشحان والشعب الجمهوري.





ويمثل حزب حماة الوطن مرشحان و المحافظين مرشح المؤتمر مرشح و التجمع مرشح و يمثل حماة الوطن مرشح.





وفي منيا القمح يخوض المعركة 43 مرشح على 3 مقاعد من الدوائر ويخوض المعركة 10 ممثلين للأحزاب و 33 مستقل منهم 8 سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن 4 مرشحين





وينافس في المعركة الحركة الوطنية عمر عزمي ويمثل حزب مصر القومي محمد عبدالحليم والوفد محمد فؤاد سكران منصور و الشعب الجمهوري عمرو ابراهيم مهدى عبدالله و يمثل حزب حماة الوطن مرشحان هم محمود فيصل جيرة الله ، و منهم احمد محمد عبدالصادق محمد





وتشهد محافظة الغربية عدد من الدوائر الساخنة وفي مقدمتها دائرة اول طنطا والتي تشهد منافسة على 3 مقاعد " وبلغ عدد المرشحين 46 مرشح على 3 مقاعد منهم 9 ممثلين للأحزاب و37 مستقلين منهم 3 لحزب مستقبل وطن وهم عبد المنعم ابراهيم ابراهيم شهاب ، سمير جابر محمود عيسى ، وغباشى محمد بدوى بدير.





ويمثل حزب الشعب الجمهوري في الدائرة شريف مصطفى انور خليل و حزب مصر القومي حنان سيد سلام و الحرية سعيد المحمدى قمر ابوليله و الوفد ماهر عبد المجيد عبد الغفار و المؤتمر اميره زيدان ابراهيم زيدان و حماة الوطن ماهر احمد عبده الأقرع.





أما دائرة اول المحلة الكبرى فتشهد مقعدين يتنافس عليهم 27 مرشحا ومنهم 5 ممثلين للأحزاب و 22 مستقل و سيدة واحدة و ويمثل حزب مستقبل وطن في المنافسة محمود الشامى ، و حامد الزعبلاوي والوفد دكتور محمد خليفه والتجمع أحمد بلال البرلسي والمصريين محمد نافع.









وتشهد كفر الزيات منافسة من 34 مرشحا على مقعدين ولا يوجد سيدات منهم 29 مستقلا و5 ممثلين للأحزاب ويمثل مستقبل وطن مرشحان هم سامح حبيب ، وابراهيم الدهراوى و حماة الوطن ابراهيم الديهى و المؤتمر عمرو احمد خيرى جاويش . وحماة الوطن شادى الدفراوى