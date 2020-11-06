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اقتصاد

نيفين جامع تدلي بصوتها بانتخابات النواب غدا في كلية الفنون الجميلة بالزمالك

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:28 م
جامع
جامع
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قسم الاقتصاد
تدلي نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، بصوتها في إنتخابات مجلس النواب المقرر لها غدًا السبت وبعد غد الاحد  في لجنة (كلية الفنون الجميلة) بالزمالك، وذلك في التاسعة والنصف من  صباح غد السبت الموافق ٧ نوفمبر.

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وتبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات، غدا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تعقد يومى السبت والأحد الموافقين ٧ - ٨ نوفمبر الجاري فى دوائر ١٣ محافظة وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

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