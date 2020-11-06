جامعة حلوان تنظم ندوة للتعريف بمجالات برامج UNESCO Chair & UNITWIN.. تفاصيل

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ، عن تنظيمه، لقاء تعريفيا- بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بمنظمة "اليونسكو"- بشأن التقدم لبرامج UNESCO Chair & UNITWIN “ .





وتدعم هذه البرامج فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والارتقاء بالبحوث البينية، والبرامج المشتركة، وعقد اتفاقيات شراكة وغيرها من الأنشطة الجامعية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة فى مختلف المجالات ذات الاولوية لمنظمة اليونسكو.





وتشمل مجالات:





• التعليم

• العلوم الطبيعية

• العلوم الاجتماعية والإنسانية

• الثقافة

• الاتصالات والمعلومات





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ويلقى الندوة الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وتقام فعاليات اللقاء فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر الجاري، في قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة.



