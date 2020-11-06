مفتى الجمهورية: 50% من مقاتلي داعش جاءوا من أوروبا..فيديو

قال الدكتور شوقى علام،مفتى الجمهورية، أن الفهم غير الصحيح لمنهج سيدنا محمد"ص" والإساءة إليه يستدعيان الحزن الشديد،متابعا:" يجب دراسة الصورة التى تصل للغرب عن سيدنا محمد والدين الاسلامى".





وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن البعض أخذ الدين لتحقيق أغراض سياسية، وتم رصد هذه الظاهرة فى كتاب يسمى "التأسلم السياسى".





ولفت مفتي الجمهورية،إلى ضرورة أن نصبح قدوة حسنة للمسلمين وغير المسلمين لإظهار الشرع الشريف في أبهى صورة.





وأكد شوقى علام على بذل الكثير من الجهود لإثبات أن كل ما يقوم بع كل المتأسلمون فى أوروبا ليس من الدين الإسلامى فى شئ ، معقبا:" تتبعنا المشهد فى 2016 ووجدنا أن أعداد مقاتلي داعش تزداد و أغلبيتها جاء من أوروبا حيث يمثلون حوالى 50% والسبب هو وجود خلل فى فهم النصوص الشرعية.



