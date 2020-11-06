AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:12 م
شعار الاهلي
شعار الاهلي
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن رامي ربيعة مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بات جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه أمام الزمالك المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ذلك جاء بعدما أنهى رامي ربيعة برنامجه التأهيلي بنجاح، وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض ربيعة للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية غاب على إثرها عن مباريات فريقه الماضية.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الاهلي يوم 27 من الشهر الجاري علي ملعب برج العرب بالإسكندرية .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني زادة: الزمالك أعلى فنيا من الأهلي والرجاء والوداد.. ونعيش أجمل لحظات حياتنا

هترجع أحسن .. حمدي فتحي يدعم رامي ربيعة بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية

الأهلي يفقد جهود رامي ربيعة ثلاثة أسابيع

حسين الشحات يدعم رامي ربيعة بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية

سفيرنا في المغرب: مباريات نصف نهائي أبطال أفريقيا لن يتم تأجيلها

سفير مصر في المغرب: الخطيب وإسماعيل يوسف يرأسان بعثتي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

شاهد.. أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل زفافها

قطعت جواز السفر والبطاقة.. الباز يعرض فيديو لسيدة تتجرأ على مصر

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوسط الفني

بعد انتشار صور تهافت العملاء على مشاهدتها.. مواصفات وأسعار سكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 ملايين جنيه بسبب أحمد رفعت

تسلل إلى المنزل.. كلب ضال ينهش رضيعًا حتى الموت بالإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا