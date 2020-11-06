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رياضة

موقفه يختلف عن أحمد فتحي.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على رمضان صبحي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:50 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
علق عبدالحميد حسن، نجم النادي الأهلي سابقًا على انتقال رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والأهلي سابقًا، إلى صفوف نادي بيراميدز.

وقال عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي سعى وراء الفلوس وليس الاحتراف كما ردد وموقفه يختلف عن أحمد فتحي".

وأكد نجم الأهلي سابقًا: "رمضان صبحي لسة صغير ومستغرب من تصريحات انه عاوز يأمن مستقبله وموقفه غير فتحي تمامًا".

وأوضح: "أولا أحمد فتحي كان واضح وقال إنه هيمشي بعكس رمضان صبحي وإنه عمل اللي عليه في النادي لحد آخر يوم، كما لم يدل فتحي بتصريحات يهاجم النادي خلالها كما فعل رمضان".

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