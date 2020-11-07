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توك شو

شاهد.. ردود فعل مرضى البهاق على مسلسل لازم أعيش

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
لقي مسلسل "لازم أعيش"، الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من مرضى البهاق.
وقدم محمد حداد، أحد المصابين بالبهاق، الشكر إلى فريق عمل المسلسل نتيجة الجهد الكبير المبذول، معقبا: "كل التفاصيل اللي كانت في المسلسل مرت علينا كلنا..المسلسل جاوب على الكثير من التساؤلات اللي مكنش ليها عننا أي أجابة".

وأضاف محمود حسن، عارض أزياء، وأحد مصابي البهاق، المسلسل هيساعد أي حد أنه يكون واثق في نفسه أكثر.

وأكدت ميادة الشريف، أحد المصابين بالبهاق، على أن مسلسل "لازم أعيش" كان بيتكلم عنها وعن اللي حصلها"، كما قدم يوسف عرفة أحد المصابين الشكر للفريق ولصاحبة الفكرة.

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