شاهد.. ردود فعل مرضى البهاق على مسلسل لازم أعيش

لقي مسلسل "لازم أعيش"، الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من مرضى البهاق.

و قدم محمد حداد، أحد المصابين بالبهاق، الشكر إلى فريق عمل المسلسل نتيجة الجهد الكبير المبذول، معقبا: "كل التفاصيل اللي كانت في المسلسل مرت علينا كلنا..المسلسل جاوب على الكثير من التساؤلات اللي مكنش ليها عننا أي أجابة".





وأضاف محمود حسن، عارض أزياء، وأحد مصابي البهاق، المسلسل هيساعد أي حد أنه يكون واثق في نفسه أكثر.



