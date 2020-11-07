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توك شو

أمير كرارة: بحب أغسل المواعين وكنت باخد الفكة من جيب والدي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:08 ص
أمير كرارة
أمير كرارة
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إسراء صبري
روى الفنان أمير كرارة، عن طفولته مع والده، قائلا: "ممكن أكون نتشت 5 جنيه أو 10 جنيه زيادة من فلوس أبويا".

وتابع "كرارة" خلال حواره ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، :"كنت اروح أقول لوالدي وهو نايم أني عايز فلوس..كنت باخد فلوس من جيب البنطلون بتاعه..يعني أخد 25 جنيه والاقي شوية فكه معاهم كنت باخدهم".

وأكمل: ماما عشان تديني فلوس كنت لازم اعمل حاجة قصاد أني أخد فلوس، انزل معاها..أغسلها مواعين، معقبا: كنت بحب أغسل مواعين".

وأضاف: أنا شخص بحب النظافة جدا..لو كلت ومفيش حد يغسل مكاني بغسل طبقي".

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