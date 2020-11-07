AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إصابة فان دايك وسباعية أستون فيلا.. محمد صلاح: الأهم أننا عدنا للانتصارات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تحدث محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، عن إصابة زميلة في الفريق المدافع الهولندي فرجيل فان دايك والتي ادت الي هبوط في مستوي دفاع الريدز.

وقال صلاح في حوار مع "بي ان سبورتس": "ما تعرضنا له في الفترة الأخيرة هو سوء حظ بعد إصابة فيرجيل فان دايك، لكن الأهم هو تحقيق الانتصارات بدون ظهور فان دايك وفابينيو".

وتابع "إصابة فيرجيل فان دايك كانت صعبة بالنسبة لنا، فالفريق يعتمد عليه خاصة أنه يشارك بصفة أساسية خلال المواسم الماضية، الآن لدينا لاعبين صغار ويقدموا مستويات مميزة ونحقق الانتصارات بهم".

وأضاف"بعد خسارة ليفربول من أستون فيلا الفريق عاد من جديد لتحقيق النتائج الإيجابية، الخسارة كانت صعبة جدًا من الناحية النفسية خاصة أننا أبطال إنجلترا وأوروبا".

وواصل: "كان أمامنا خيارين وهو الاستسلام لهذه النتيجة أو أن يكون لنا رد فعل وهذا ما تحقق من خلال الفوز في المباريات التي لعبناها عقب هزيمة أستون فيلا ماعدا لقاء إيفرتون تعادلنا أمامهم".

وسينتظم محمد صلاح في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة نظيره التوجولي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربة جديدة لـ ليفربول.. إصابة أليسون بيكر قبل لقاء أستون فيلا

لا كورونا .. محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

د. بهاء الدين زغلول يكتب: لماذا خسر ليفربول؟ وهل سيستمر في الهبوط؟

عودة ماني وألكانتارا.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي..فان دايك يتعرض لإصابة خطيرة بعد اصطدامه بحارس إيفرتون

موسمه انتهى مع الريدز.. إصابة فان دايك بـ قطع في الرباط الصليبي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد تحذيرات المحافظة| هطول سيول في جميع أنحاء الإسكندرية.. شاهد

مصر والإمارات السبب.. إعلامية كويتية: ديسمبر 2020 نهاية الإخوان من الوطن العربي

من الحب ما قتل.. فتاة أسوان تهرب للزواج بـ حبيبها فخلص عليها

بـ جينز قصير .. لقاء الخميسي تثير الجدل على إنستجرام

خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 ملايين جنيه بسبب أحمد رفعت

نصيحة عاجلة لـ مواطني الاسكندرية | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. سارة نخلة تبهر متابعيها

طفرة طبية.. طباعة قلب ثلاثي الأبعاد 3D تنقذ حياة رضيع| فيديو

جريمة مفزعة.. أب هندي يذبح طفليه في غفلة من والدتهما| صور