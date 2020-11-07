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أخبار العالم

جو بايدن يحاول كسب المزيد من الأصوات بهذه الوعود الوردية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

حاول المرشح الرئاسي الأوفر حظا "جو بايدن"، كسب المزيد من الأصوات عبر خطابه المذاع منذ قليل، عبر تصريحات ووعود يتضمنها الشعب الأمريكي خاصة نحو أزمة كورونا الحالية التي تحصد مئات الآلاف من الأرواح منذ تفشيها بالولايات المتحدة الأمريكية.


ألقى جو بايدن" مرشح الحزب الديمقراطى للرئاسة الأمريكة، خلال المؤتمر الذي عقده ، بوعود يأملها الشعب الأمريكي في رئيسه القادم لاحتواء المزيد من الأصوات بالولايات المتبقية خلال الفترة الانتخابية الحالة، وذلك من خلال وعد الناخبين بأنه سيحل أزمة كورونا التي تسببت في العديد من المشاكل الاقتصادية من خلال إجراءات ستحمي وتحافظ على أرواح الناس بعكس ما كان يحدث في السابق، حيث استدل في خطابه بفشل حل أزمة إصابات كورونا في فترة ولاية ترامب بوصول عدد الإصابات اليومية إلى حوالي 200 ألف أصابه.


ووعد "جو بايدن" في خطابه بأنه لن يكون هناك المزيد من الضرائب المرتفعة، ملمحا أنه سيخفف الضرائب عن كاهل المواطنين بعكس ما كان يحدث في السابق.


وراهن جو بايدن خلال خطابه المذاع منذ قليل، على فوزه بستشهاده بأنه أول مرشح رئاسي امريكي يحصد حوالي 74 مليون صوت في تاريخ الولايات المتحدة في سابقة فريدة من نوعها في التاريخ الانتخابي.


وكان "جو بايدن" حصل على حوالي 254 صوت بالمجمع الانتخابي، بينما ظل منافسه دونالد ترامب ثابتا عند 214 صوت بالمجمع الانتخابي الذي يحسم فوز المرشحين الأمريكيبن، وذلك وسط مزاعم من قبل ترامب وأنصاره بتزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية .

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