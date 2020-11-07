ابتسامة وبساطة في إطلالة جديدة لـ سهر الصايغ.. والجمهور: أجمل بنت في الكون

شاركت النجمة "سهر الصايغ" صورة لمتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت سهر الصايغ، بثوب أبيض بسيط وانيق، وحقيبة ظهر بيضاء أيضا، واعتمدت على ابراز ملامح وجهها الطبيعي وابتسامتها الجميلة دون تكلف.

وجاءت تعليقات متابعيها "جميلة ورقيقة جدا_ اجمل بنت فالكون".

يذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.