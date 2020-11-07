AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:03 م
صدى البلد
Advertisements
ميس رضا
التقى وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب حسن البرغوثي، بالمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، وذلك في مستهل متابعة البرلمان العربي للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري.


جاء ذلك حرصًا من وفد البرلمان العربي على التعرف على آخر الترتيبات والاستعدادات لإجراء المرحلة الثانية لعملية الانتخابات، واطلاع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخطة البرلمان العربي لمتابعة مراحل الانتخابات.


كما اطلع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وفد البرلمان العربي على إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير عملية تصويت الناخبين وتسهيل عمل المتابعين للعملية الانتخابية.

 
من جانبه، قال رئيس وفد البرلمان العربي إن بعثة البرلمان العربي بدأت في زيارة عدد من المراكز الانتخابية مع بداية فتح لجان الاقتراع في الصباح الباكر، مؤكدًا حرص وفد البرلمان العربي على زيارة أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سيرفع تقرير وفد البرلمان العربي لعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لتضمينه في التقرير النهائي عن مجمل العملية الانتخابية بمرحلتيها، والذي سيرفعه رئيس البرلمان العربي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد الانتهاء من عملية المتابعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الشعب الجمهوري» يبدأ متابعة انتخابات «النواب» عبر غرفة عملياته المركزية

أول يوم انتخابات.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد.. ومنظمات المراقبة تشيد بالتنظيم

حصاد اليوم الاول لانتخابات النواب| انتظام عملية التصويت واشادات من منظمات المراقبة.. والهيئة الوطنية: لا خروقات.. ونادى القضاه: لم نتلق أى شكاوى

شفافية ونزاهة.. البرلمان العربي يشيد بالإجراءات المصرية خلال انتخابات النواب

رئيس البرلمان العربي عن انتخابات النواب: المصريون نجحوا في العرس الديمقراطي

رئيس "عربية النواب" يبحث إجراءات انتخاب هيئة مكتب البرلمان العربي

ترشيحاتنا

ابتسامة وبساطة في إطلالة جديدة لـ سهر الصايغ.. والجمهور: أجمل بنت في الكون

دعاء لجلب الرزق والمال وسد الدين من 15 كلمة تزيح عنك جبل من الديون

عروض الإعارة تنهال على أحمد ريان.. والأهلي يطالبه بتمديد تعاقده

دعاء الخوف.. الحل الأمثل للبعد عن القلق

بسبب كارثة الجونة.. عبير صبري تعتذر لـ هنادي مهنا

أسرع رجيم ومشروب لتحويل جسمك إلى ماكينة حرق دهون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها في حفل زفاف هنادي مهنا

مين أحلى؟ شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف هنادي مهنا

من توقيع سامو هجرس.. شاهد إطلالة زوجة أحمد زاهر في حفل زفاف هنادي مهنا