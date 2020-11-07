التقى وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب حسن البرغوثي، بالمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، وذلك في مستهل متابعة البرلمان العربي للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري.









جاء ذلك حرصًا من وفد البرلمان العربي على التعرف على آخر الترتيبات والاستعدادات لإجراء المرحلة الثانية لعملية الانتخابات، واطلاع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخطة البرلمان العربي لمتابعة مراحل الانتخابات.









كما اطلع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وفد البرلمان العربي على إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير عملية تصويت الناخبين وتسهيل عمل المتابعين للعملية الانتخابية.





من جانبه، قال رئيس وفد البرلمان العربي إن بعثة البرلمان العربي بدأت في زيارة عدد من المراكز الانتخابية مع بداية فتح لجان الاقتراع في الصباح الباكر، مؤكدًا حرص وفد البرلمان العربي على زيارة أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سيرفع تقرير وفد البرلمان العربي لعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لتضمينه في التقرير النهائي عن مجمل العملية الانتخابية بمرحلتيها، والذي سيرفعه رئيس البرلمان العربي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد الانتهاء من عملية المتابعة.