رغم الأمطار.. إقبال مكثف لناخبي 15 مايو بعد فترة الراحة

أعادت لجان مدارس منطقة 15 مايو الانتخابية، فتح أبوابها، علي اقبال كثيف من الناخبين، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات (ساعة) خلال فعاليات اليوم الأول من بدءالمرحلة الثانيةة من انتخابات مجلس النواب 2020.





ولم يمنع هطول الأمطار أمام لجنة مدرسة مصطفي كامل المشتركة ومدرسة علي مبارك ، الناخبين من الإصرار علي مواصلة العملية الانتخابية مع انتصاف اليوم الأول للعملية الانتخابية .





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وفي سياق متصل تقوم وحدة المباحث بقسم مدينة 15 مايو بقيادة المقدم أحمد رضوان بجهود لضبط ايقاع سير السباق الانتخابي بالتعاون مع قسم الشرطة ضمن تكليفات وزارة الداخلية بالتيسير علي الناخبين .





وبحسب تشديدات وزارة الصحة والسكان بمراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد راعت قوات الأمن المكلفة بتأمين المقر الانتخابي ، ضرورة التزام الناخبين بارتداء الأقنعة الواقية والكلمات خلال الإدلاء بالصوت الانتخابي .





وتجري انتخابات المرحلة الثانية من سباق مجلس النواب 2020، علي مدار يومين اثنين هما السبت والأحد الجاريان من الساعة التاسعة صباحا حتي نفس التوقيت مساءا.





وتضم منطقة 15 مايو الانتخابية لجان مدرسة "مصطفي كامل المشتركة، علي مبارك ، سعد زغلول الثانوية بنات، الشهيد مصطفي نصار، احمد زويل التجربية، عبدالمنعم رياض، 15 مايو المشتركة"، وتتبع دائرة جنوب ووسط القاهرة مدن " 15 مايو، حلوان،التبين، المعصرة ".





وانطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.





يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.





ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.





وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.





ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.





وتنطلق عملية التصويت بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





وتصدر كبار السن من السيدات والرجال المشهد الانتخابي منذ الساعات الأولي لبدء المرحلة الثانية من جولة انتخابات مجلس النواب 2020.

وتستمر منصات الإذاعات الخارجية باللجان الانتخابية ، في بث الاغاني الوطنية لحث الناخبين علي الإدلاء بصوتهم خلال اليوم الاولي من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.