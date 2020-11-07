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فن

حسن شاكوش يتحدى نقابة الموسيقيين ويحيي حفل زفاف جديدا فى الوسط الفنى.. تفاصيل

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:11 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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سعيد فراج - شروق إبراهيم
نشرت ياسمين عيسى -ابنة شقيق المخرج طارق العريان- عدة صور وفيديوهات قصيرة عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، من حفل زفاف شقيقها موسى. 

وظهر في الصور والفيديوهات التي نشرتها ابنة شقيق طارق العريان، المغني الشعبي حسن شاكوش، وهو يحيي حفل الزفاف، ضاربًا عرض الحائط ببيان نقابة الموسيقيين، التي أصدرته ردًا على إحيائه حفل زفاف الفنانة هنادي مهنى، والفنان أحمد خالد صالح، لعدم حصوله على تصريحات أو عضوية من النقابة. 

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح ابنته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.


وأبدي مجلس النقابة اندهاشه من قيام المايسترو هاني مهني بالاستعانة بحمو بيكا في فرح وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.

وقامت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين برصد ما قام به "حمو بيكا"، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.

وأهابت نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.
حسن شاكوش حسن شاكوش
حسن شاكوش حسن شاكوش

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