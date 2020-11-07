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منوعات

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:55 م
مهاجم
مهاجم
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عزة عاطف
لحظات مرعبة أثارت فزع الشارع البريطاني بعدما ألقت الشرطة القبض على رجل يحمل سكينًا، قام بذبح طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وطعن شخصين بالغين ودهس فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات في هجمات عشوائية، وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة. 

وأدين المعتدي «كارلوس راسيتال» 33 عامًا، بـ 4 تهم قتل؛ بعد 4 حوادث منفصلة في ليستر، خلال شهر يناير 2020، حيث أظهرت لقطات صادمة من كاميرات المراقبة نشرتها الشرطة وهو يركض في الشارع حاملا سكينا بعد مهاجمته رجلا في السبعينيات من عمره.

كما طعن ولدًا يبلغ من العمر 10 أعوام وامرأة في الثلاثينيات من عمرها، وضرب فتاة في الخامسة من العمر بسيارة، مما أدى إلى كسر أنفها وجروح وكدمات.

وتم استدعاء الشرطة في البداية للإبلاغ عن تعرض الصبي البالغ من العمر 10 سنوات للطعن، والذي لم يتم تحديد هويته، في شارع بيلبر بـ ليستر.

وأصيب الطفل بجرح في رقبته وتم نقله إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية، وخرج من المستشفى بعد يومين، وقد نشرت الشرطة لقطات للحادث بعد الحكم على المهاجم بالسجن مدى الحياة.

ورغم الحكم قالت عائلة الطفل: "رؤية طفلنا الصغير يتعرض للهجوم في ذلك اليوم المرعب كان بمثابة كابوس بالنسبة لنا.. إنه شيء لا ينبغي لأحد أن يمر به.. وتم نقل جميع ضحاياه إلى المستشفى".

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ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو