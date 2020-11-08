أخذ هاتفه المحمول .. عمرو دياب يعتدي على معجب حاول تصويره.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، فيديو للهضبة عمرو دياب وهو يأخذ الهاتف من أحد معجبيه وهو يحاول تصويره.





وأحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا في ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من الضيوف.





من ناحية أخرى طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" عبر تطبيق أنغامي، بعد مرور أيام قليلة على طرح أغنيته "اهي اهي".





الأغنية من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.





وكان عمرو دياب، طرح منذ أيام قليلة أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".