AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخذ هاتفه المحمول .. عمرو دياب يعتدي على معجب حاول تصويره.. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر صبحي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، فيديو للهضبة عمرو دياب وهو يأخذ الهاتف من أحد معجبيه وهو يحاول تصويره.

وأحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا في ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من الضيوف.

من ناحية أخرى  طرح  عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" عبر تطبيق أنغامي، بعد مرور أيام قليلة على طرح أغنيته "اهي اهي". 

الأغنية من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، طرح منذ أيام قليلة أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يطرح دويتو "اهي اهي" مع المطربة اليوناينة إيريني بابادوبلو

عمرو دياب يتصدر تريند جوجل بـ"أهه أهه"

شاهد.. عمرو دياب يطرح برومو موسيقيا لأحدث أغنياته الجو جميل

عمرو دياب يطرح برومو أغنية "الجو جميل"

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بـ أغنية الجو جميل

عمرو دياب يتصدر يوتيوب بـ برمو أغنيته الجديدة

ترشيحاتنا

ذهب للعلاج خارج مصر..أميرة كرارة يكشف عن إصابته بمرض خطير.. فيديو

أول قرار لـ بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض

محافظ الإسكندرية: تعليمات للمصالح الحكومية بعدم حضور كل الموظفين|تفاصيل

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة.. اعرف السبب

صمت إسرائيلي.. نتنياهو لن يهنئ بايدن لهذا السبب

هطول أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو