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سيارات

الصين تنعش أرباح هوندا بنسبة 28%

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
هوندا
هوندا
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أماني نوار
أعلنت هوندا موتور عن رفع أرباح التشغيل لسنة كاملة، مشيرة إلى نمو ارباح الربع الثاني 28% في ظل انتعاش في الصين بعد أن تعرضت مبيعات السيارات لضغط بفعل تأثيرات جائحة فيروس كورونا. 

واكدت  هوندا أنها تتوقع الآن أرباح تشغيلية لسنة كاملة 420 مليار ين أي مايقرب من 40.6 مليار دولار ارتفاعا من وقت سابق لأرباح 200 مليار ين ، ويزيد ذلك عن متوسط تقديرات أرباح عند 254.6 مليار ين.

أما بالنسبة للربع الثاني ، بلغت أرباح التشغبل 283 مليار ين ، وارتفاعا من 220 مليار ين في نفس الفترة قبل عام .

 جاء هذا القرار بعد تحرك مماثل من نظيرتها شركة تويوتا موترو في وقت سابق اليوم ، وتركز هوندا الآن مثل تويوتا أكثر على الصين ، وبالنسبة للسنة المالية ككل ، تقول هوندا أنها تتوقع بيع 6 مليون سيارة ارتفاع من متوقع سابق عند 4.5 مليون، ولكن يظل ذلك التوقع يقل عن 4.79 مليون سيارة بيعت في السنة السابقة.

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