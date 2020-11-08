الناس كانت مبسوطة.. أحمد خالد صالح يحرج هاني مهنا بسبب بيكا وشاكوش وعمر كمال.. شاهد

رد الفنان احمد خالد صلاح على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الموسيقار هاني مهنى حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.
ونشرت هنادى مهنا فيديو لها مع احمد خالد صالح " وقالت لزوجها .. ايه رايك فى مفاجأة حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا ؟
ورد احمد قائلا : كانت حلوة اوى ونورو الدنيا والناس كانت مبسوطة اووى بوجودهم وبعيد عن كل ده ميرسي انكوا جيتوا شرفتونا مع كل التقدير والاحترام للاستاذ هانى شاكر ونقابة المهن الموسيقية هم كانوا معازيم .
واضافت هنادى مهنا : بالظبط كدة كانوا معازيم واحنا بنحبهم وكل الناس بتحبهم ".
وعلق عمر كمال قائلا " شهر عسل سعيد يا حلويين ".
اقرا ايضا :
وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح ابنته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح.
وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.
وأبدي مجلس النقابة اندهاشه من قيام المايسترو هاني مهني بالاستعانة بحمو بيكا في فرح وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.
وقامت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين برصد ما قام به "حمو بيكا"، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.
وأهابت نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.