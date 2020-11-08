الناس كانت مبسوطة.. أحمد خالد صالح يحرج هاني مهنا بسبب بيكا وشاكوش وعمر كمال.. شاهد

رد الفنان احمد خالد صلاح على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الموسيقار هاني مهنى حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.





ونشرت هنادى مهنا فيديو لها مع احمد خالد صالح " وقالت لزوجها .. ايه رايك فى مفاجأة حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا





ورد احمد قائلا : كانت حلوة اوى ونورو الدنيا والناس كانت مبسوطة اووى بوجودهم وبعيد عن كل ده ميرسي انكوا جيتوا شرفتونا مع كل التقدير والاحترام للاستاذ هانى شاكر ونقابة المهن الموسيقية هم كانوا معازيم .





واضافت هنادى مهنا : بالظبط كدة كانوا معازيم واحنا بنحبهم وكل الناس بتحبهم ".





وعلق عمر كمال قائلا " شهر عسل سعيد يا حلويين ".





اقرا ايضا :











