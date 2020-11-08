السفير حسين هريدي: السلطة الفلسطينية أكبر رابح في المنطقة العربية من فوز بايدن

قال السفير حسين هريدي ، إن السلطة الفلسطينية أكبر رابح في المنطقة العربية، من فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.





وأضاف هريدي خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الإدارة الجديد لأمريكا ستصمت عن الكلام في صفقة القرن، مؤكدا أن أمريكا ستعود إلى الاتفاقية النووية مع إيران، وإلى اتفاقية المناخ.





وأشار هريدي إلى أن مصر لها وضعية خاصة بالنسبة للولايات منذ الخمسينيات، فهي رمانة الميزان في المنطقة، وله تأثير على مجريات الأمور في المنطقة لم يتغير.





وقال السفير حسين هريدي، إن مشاكلنا مع العالم الخارجي لم تحل، بعقلية النصف الأول من القرن العشرين.





وأضاف هريدي ، أن القرار في أمريكا لا يتخذ كما يتخذ في دول الشرق الأوسط، العملية هناك معقدة، فهناك مراكز دراسات تبحث كل الأمور قبل اتخاذ القرارات.





وأشار هريدي إلى أن مصر تهمل التعامل مع الكونجرس الأمريكي، لافتا إلى أنه لابد أن يكون هناك اتصال ممنهج بدون أي حساسيات معهم ويجب أن نرد ردود منطقية عما يحدث في مصر.