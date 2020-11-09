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فن

بالبنط العريض لحسين الجسمي تحقق 262 مليون مشاهدة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي 262 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي. 

وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

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