مباراة فنية بين نجوم مصر ولبنان والعراق في الليلة الثامنة لـ الموسيقي العربية 29

قاربت ليالى الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على الانتهاء حيث شهدت الليلة الثامنة مباراة فنية بين نجوم مصر ولبنان والعراق ، فعلي مسرح النافورة تألق النجم اللبنانى وائل جسار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش واكد ان لقاءه بجمهوره فى المهرجان ياتى لاول مرة بعد 8 شهور بسبب ازمة كورونا وتغنى بنخبة من اعماله الخاصة منها بحبك يا مصر التى تمنى لها السلامة من الجائحة ، غريبة الناس ، بتوحشني ، موجوع ، مشيت خلاص ، حلم حياتي ، انت مين ياللي انا مش عارفك، مليون مرة احبك ، ماتغيبش ثواني ، نخبي ليه ، خليني ذكري ، نهاية واحدة.





كما قدم النجم هُمام ابراهيم تحية عراقية لمصر وشعبها وفرض شخصيته الفنية فى غناء مجموعة من الاعمال المصرية والعراقية منها حافية القدمين ، إنساني ، جرحونا برمش عين ، زيديني عشقًا ، موال ودبكة عراقي ، موعود ، ليتهم ، كثر الحديث واحلف بسماها وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى .





وعزف محسن ابراهيم على اوتار قلوب الحضور وبالة العود قدم لحن اغنية هان الود من مؤلفات موسيقار الاجيال محمد عبدالوهاب ، واستلهمت اجفان اعمال مطربات زمن الفن الجميل وادت شباكنا ستايره حرير لـ شادية ، وبكرة يا حبيبي لـ وردة ، وكان الحفل قد بدأ بموسيقي اغنية بنادي عليك لفريد الاطرش .





كما اقيم علي مسرح الجمهورية حفلا من اعمال الموسيقار بليغ حمدي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد ومشاركة المطربين ايات فاروق ، وليد حيدر ، ندى غالب ، محمد متولي ، اية عبد الله ، عازفة القانون عفاف شكري.





واحتضن مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية" حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي قدم خلالها جولة غنائية من روائع اعمال كوكب الشرق ام كلثوم اداها كل من المطربتين حسناء و نهاد فتحي.