كرهتني في الحب لـ تامر حسني تكسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة





تقول كلمات الأغنية: " حبيبي الغالي .. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق .. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق".





كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته .. وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك .. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك".





"كرّهتني في الحب" كلمات / محمد البوغه، الحان / محمود الخيامي، توزيع / طارق عبد الجابر، ميكس و ماستر / أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production.













حققت أغنية "كرهتني في الحب" لـ تامر حسني، نجاح كبير جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".