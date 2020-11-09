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رياضة

بعد إعلان القائمة النهائية .. قرار جديد من حسام البدري فى معسكر منتخب مصر

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
حسام البدري
حسام البدري
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عمرو الحلواني
قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري الدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .

وكانت الأيام الماضية شهدت انتظام منتخب مصر فى معسكر مفتوح ونجح البدري فى الاستفادة به واختار القائمة النهائية للفراعنة والتى ستخوض مباراتى توجو .

وقرر البدري منع اللاعبين من التصريحات الإعلامية حتى موعد المباراة الأولى من أجل تحقفيق أفضل إعداد ممكن لمواجهتى توجو التى لا تقبل القسمة على إثنين بعد تعادل الفراعنة فى المباراتين الماضيتين من التصفيات الإفريقية .

وضمت القائمة النهائية التى أعلنها حسام البدري لمواجهتى توجو  كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

وقرر الجهاز الفنى استبعاد كلا من المهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر من القائمة النهائية لمواجهتى توجو .


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