الجامعة المصرية الروسية بالقاهرة تطلق حملة للتبرع بالدم

قررت الجامعة المصرية الروسية بالقاهرة إطلاق حملة تبرع بالدم بالتعاون مع الجمعية العلمية للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية EPSF-ERU وبنك دم الإسماعيلية.





حيث يقوم أعضاء الجمعية العلمية بعمل حملة توعية عن أهمية التبرع الدوري بالدم للصحة ولسد العجز الموجود حتى نستطيع أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم.

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جاء ذلك تحت رعاية وإشراف الجامعة المصرية الروسية، مع وجود سيارة إسعاف تابعة لبنك دم الإسماعيلية يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 9 - 10 - 11 من الشهر الجاري بجوار مسجد الجامعة، جاء ذلك في ظل الاحتياج المتزايد إلى أكياس الدم لمرضى الحروق والأنيميا المزمنة من الأطفال ومصابي الحوادث.

كما يقوم أعضاء الجمعية العلمية بعمل حملة توعية عن أهمية التبرع الدوري بالدم للصحة ولسد العجز الموجود حتى نستطيع أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم.